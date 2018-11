Amazon: 3 Switch-Spiele für 100 Euro oder 70 Euro

Switch XOne PS4

Starlink - Battle for Atlas ab 50,94 € bei Amazon.de kaufen.

Amazon hat im Rahmen der Cyber-Monday-Woche zwei Multibuy-Aktionen für die Nintendo Switch gestartet, in denen ihr auch einige recht neue und ansonsten preisstabile Titel zu je etwa 33 Euro beziehungsweise 23 Euro ergattern könnt. In der "3 für 100"-Aktion sind unter anderem die beiden Pokémon - Let´s Go (im Test), Diablo 3 - Eternal Collection (im Test), Starlink - Starter Pack (im Test) sowie Splatoon 2 (im Test) dabei. In der "3 für 70"-Aktion findet ihr hingegen unter anderem Dark Souls Remastered (im Test), Crash Bandicoot NSane-Trilogy (im Test) und FIFA 19.

Wichtig: Sollte über die Listen die Funktion "In den Einkaufswagen" nicht mehr verfügbar sein, klickt auf "Weitere Optionen" und legt die Spiele direkt über die Produktseite in den Einkaufswagen. Achtet dabei darauf, dass Amazon und kein Marketplace-Händler der Verkäufer ist. Der Rabatt wird dann im letzten Bestellschritt berücksichtigt. Darüber hinaus scheint es nicht möglich zu sein, mehrmals dasselbe Spiel in den Einkaufswagen zu legen – Exemplare für Freunde mitzubestellen funktioniert daher nur, wenn sie andere Titel haben möchten.