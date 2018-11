The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Neuer Patch // Legacy-Mode und Freies Speichern

PC

Entwickler inXile Entertainment hat The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (zur SDK) kürzlich mit einem weiteren Versions-Update bedacht. Mit dem "Second Sight" genannten Patch, den ihr auf Steam und GOG.com herunterladen könnt, erhält der Dungeon-Crawler-Titel seit dem PC-Release am 18. September bereits sein viertes Update. Wie zur Veröffentlichung des dritten Patches bereits angekündigt, wurde jetzt als neues Feature der "Legacy-Mode" ins Spiel integriert, der zusätzliche Herausforderungen und neue Optionen bereithält, beispielsweise die Gridbasierte Bewegung der älteren The-Bard's-Tale-Teile, der Verzicht auf die Automap, oder ein vierter, noch härterer Schwierigkeitsgrad namens "Legendary".

Aufgrund des vielfachen Feedbacks der Spielerschaft wurde zudem auch ein neuer Speicher-Modus in den Rollenspiel-Titel implementiert, der es euch jetzt jederzeit erlaubt, euren Spielstand zu sichern - auf die optionalen Bonus-Erfahrungspunkte aus den Speichersteinen müsst ihr dann aber verzichten. Des Weiteren wurden umfangreiche Balancing-Änderungen und Fehlerkorrekturen am Spiel vorgenommen, ebenso wollen die Entwickler zusätzliche Verbesserungen hinsichtlich der Performance und Stabilität des Titels erzielt haben.

Das amerikanische Spielestudio arbeitet bereits an den nächsten Patch-Meilensteinen wie dem versprochenen Controller-Support, einem verbesserten Inventar-System sowie an der Umsetzung von The Bard's Tale 4 für MacOS, Linux und Konsolen. Die ausführlichen, englischsprachigen Patch-Notes entnehmt ihr zur Gänze dem Entwickler-Eintrag auf Steam.