Green Man Gaming: Black-Friday-Deals mit satten Rabatten

Auch unser Partnershop Green Man Gaming mischt gehörig mit bei den Black-Friday-Angeboten. Auf zahlreiche PC-Spiele werden gehörige Preisnachlässe gewährt.

Überall laufen aktuell Black-Friday-Rabattaktionen, so auch bei unserem Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink). Hier bekommt ihr zahlreiche aktuelle PC-Spiele teils massiv im Preis gesenkt. Doch damit ist noch nicht Schluss, über eine speziell für diese Aktion eingerichtete Gutschein-Seite könnt ihr zusätzliche Rabattcodes generieren, die euch weitere Ersparnisse, auf die ohnehin schon reduzierten Preise einräumen. Der Black-Friday-Sale von Green Man Gaming endet am Dienstag, dem 27. November, um 8:59 Uhr.

Nachfolgend findet ihr eine Auswahl der interessantesten Titel, die ihr zum vergünstigten Preis erwerben könnt. Die angegebenen Summen und Prozente beziehen sich dabei auf das bereits per Voucher verbilligte Angebot.

Das ist natürlich nur eine kleine kuratierte Auswahl von uns. Auf der entsprechenden Black-Friday-Angebotsseite findet ihr noch viele weitere Angebote, also stöbert euch doch einmal hindurch! Eine Anmerkung an dieser Stelle: Leider funktioniert der GG-Premium-Gutschein nicht in Kombination mit den Black-Friday-Vouchern, ihr erhaltet also keine zusätzlichen zehn Prozent Rabatt. Auch ist es nicht möglich, mehrere Rabattcodes auf einen Warenkorb anzuwenden. Natürlich könnt ihr aber beispielsweise mit dem Ubisoft-Voucher Far Cry 5 und Assassin's Creed Odyssey gemeinsam vergünstigt erwerben.