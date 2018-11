Valve stellt Steam Link ein

PC

Immer wieder hat Valve die Streaming-Box Steam Link über den hauseigenen Steam Store zu einem stark reduzierten Preis verkauft. Zuletzt für 5 Euro zuzüglich Versandkosten. Damit ist nun Schluss. Wie der Hersteller in einer knappen Mitteilung bekanntgibt, sind die Geräte in Europa nun vergriffen und in den USA nur noch in geringer Menge verfügbar. Nachschub wird nicht mehr produziert. Der Support für die Geräte soll jedoch nicht eingestellt werden. Als Alternativen für das In-Home-Streaming stehen weiterhin Android-Apps, andere PCs oder sogenannte Smart TV-Geräte zur Verfügung. Dabei muss der Spiele-PC nicht direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Der Bildinhalt wird über das lokale Netzwerk vom PC auf das Ausgabegerät gestreamt.

Nach dem Scheitern der Steam Machines ist der Steam Link nun bereits Valves zweites Hardware-Konzept, das sich nicht durchsetzen konnte. Steam Machines waren kompakte Spielerechner in unterschiedlicher Ausstattung, die ohne Windows ausgeliefert wurden. Auf den Rechnern war mit SteamOS ein auf Linux basiertes Betriebssystem vorinstalliert. Valve versuchte, Linux als Spieleplattform auch für die Spieleproduzenten attraktiver zu gestalten.

Der Steam Controller hingegen ist derzeit zum reduzierten Preis von 38,49 Euro zu haben.