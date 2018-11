Pathfinder - Kingmaker: Details zu kommenden DLCs und Season Pass bekanntgegeben

PC Linux MacOS

Owlcat Games hat heute Details zum Season Pass des bereits im September erschienenen Gruppen-RPGs Pathfinder - Kingmaker (zur Preview) bekanntgegeben. Der Season Pass besteht aus drei DLCs, die ihr auch einzeln erwerben könnt, wobei der erste Zusatzinhalt mit dem Namen The Wildcards bereits am 6. Dezember erscheinen soll. Die DLCs des Season Pass beinhalten sowohl neue Möglichkeiten zur Charaktergenerierung als auch inhaltliche Ergänzungen sowie einen neuen Spielmodus.

Durch den Zusatzinhalt The Wildcards erhaltet ihr mit der Rassen der Tieflinge und der Klasse der Kineticisten neue Möglichkeiten, Charaktere zu generieren. Laut Oleg Shpilchevsky, Chef von Owlcat Games, haben es die Tieflinge, als Volk mit dämonischem Blut, nicht in das Hauptspiel geschafft, werden nun aber auf Wunsch der Fans in das Spiel integriert. Erste Bilder zu The Wildcards findet ihr in der Galerie zu diesem DLC.

Varnhold's Lot soll im Februar 2019 erscheinen und ergänzt Pathfinder - Kingmaker um eine umfangreiche Kampagne. Inhaltlich behandelt diese Maegar Varn, einen Veteranen aus den Raublanden. Als Regent des Landes Varnhold, an den Hängen des Gebirges Dunswar gelegen, sollt ihr die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem von Varn und seinem Volk, erleben können. Die Kampagne soll euch etwa sechs bis 12 Stunden zusätzliche Spielzeit bieten.

Der dritte und letzte DLC Beneath The Stolen Lands, der im April 2019 erscheinen soll, fügt Pathfinder - Kingmaker einen neuen Spielmodus hinzu: In einem zufallsgenerierten Endlos-Dungeon könnt ihr zahllose Monster plätten. Den Dungeon sollt ihr direkt über das Hauptmenü des Spiels betreten können, er soll aber auch als Teil der Hauptkampagne verfügbar sein.

Für den Season Pass, der zeitgleich mit dem ersten DLC The Wildlands, am 6. Dezember auf Steam und GOG (Partnerlink) erscheinen soll, ist noch kein Preis bekanntgegeben worden. The Wildcards (Steam, GOG-Partnerlink) soll regulär 7,99 Euro kosten, während Varnhold's Lot mit 11,99 Euro und Beneath The Stolen Lands mit 9,99 Euro zu Buche schlagen sollen.