Saturn-Aktion: 3 Spiele zum Preis von 2 + Rabatte auf Konsolen-Bundles

Schnäppchenjäger sollten aktuell einen Blick in den Online-Store von Saturn werfen. Dort wurde diese Woche eine neue Aktion gestartet, bei der ihr drei Spiele zum Preis von zwei erhaltet. Ihr könnt aus der breiten Palette an Titeln für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch wählen. Der Rabatt wird automatisch beim Checkout abgezogen. Rückgabe ist nur möglich, wenn alle drei Titel zurückgegeben werden (Gewährleistungsansprüche sind davon nicht betroffen). Die Aktion wird noch bis Anfang nächster Woche, den 26. November, andauern.

Neben der Spiele-Aktion wurden auch Konsolen-Bundles im Preis reduziert. So könnt ihr dort aktuell eine Xbox One S mit 1 TB Festplatte mit dem Battle-Royale-Shooter Fortnite, oder mit Forza Horizon 4 (Testnote: 8.5) zum Preis von 166 statt 299 Euro erwerben. Auch wird eine Variante ohne Spiel mit zwei Controllern zum selben Preis angeboten. Für Sony-Fans werden derweil PS4-Slim-Bundles mit 1 TB Festplatte und wahlweise FIFA 19 (Testnote: 9.5), Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) oder Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) angeboten. Jedem Bundle liegt zudem eine Kopie von Spider-Man (Testnote: 9.0) bei. Der Preis liegt bei 339 Euro.