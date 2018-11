The Walking Dead - The Final Season: Entwicklung wieder aufgenommen

PC Switch XOne PS4 iOS Android

In einem Update hat Skybound die Wiederaufnahme der Arbeit an den ausstehenden Folgen von The Walking Dead - The Final Season bekanntgegeben. Bereits vor der endgültigen Schließung von Telltale Games kündigte das Studio des Serienerfinders Robert Kirkman an, die Fertigstellung zu übernehmen. Wie ebenfalls schon angekündigt, ist ein Großteil der ehemals bei Telltale mit dem Projekt beschäftigten Entwickler weiterhin am Abschluß der Serie beteiligt.

Außerdem arbeite man bereits daran, die vor kurzem aus den Online-Shops verschwundene Serie wieder zum Verkauf anzubieten. Wenn ihr The Final Season bereits gekauft habt, müsst ihr sie laut des Updates nicht erneut erwerben.