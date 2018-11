Divinity - Original Sin 2 erhält offizielle "Das Schwarze Auge"-Kampagne

PC XOne PS4 MacOS

Die Larian Studios haben heute eine Kooperation mit dem Verlag Ulisses-Spiele bekannt gegeben, seines Zeichens Herausgeber des deutschen Pen-and-Paper-Rollenspiels Das Schwarze Auge. Konkret handelt es sich dabei um eine Kampagne mit dem Titel Prison of Shadow für den Game Master Mode des sehr erfolgreichen Larian-RPGs Divinity - Original Sin 2 (Testnote 9.0).

Die Kampagne, die von Ulisses-Autoren zusammen mit Larian geschrieben wurde, führt drei bis fünf Spieler in eine verlassene Zwergenstadt, in der sie nach einem magischen Artefakt suchen. Dort sollen sie unter anderem auf verrückte Kultisten des Namenlosen Gottes treffen.

Es ist nicht der erste Kontakt des belgischen Entwicklers und Publishers mit der Marke Das Schwarze Auge. Im Jahr 2000 wurde das Projekt The Lady, The Mage And The Knight, ein DSA-Spiel zu Zeiten der Magierkriege, abgebrochen, nachdem es zu Problemen mit dem kooperierenden Studio Attic (DSA-Nordlandtrilogie) und dem Publisher Infogrames gekommen war.

Das Prison-of-Shadow-Update wird am 21. November automatisch zum Spiel hinzugefügt. Die Larian Studios werden am Releasetag ab 19 Uhr auch einen Stream zu dem neuen Spielinhalt durchführen. Nachfolgend haben wir für euch zur Einstimmung den Ankündigungstrailer eingebunden.