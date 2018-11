Microsoft: Patent für Controller mit austauschbarem Zubehör gesichert

Microsoft hat beim amerikanischen Patent- und Markenamt kürzlich ein Patent für einen „Controller mit austauschbarem Zubehör“ angemeldet. Mit Letzterem sind die Bedienelemente, wie die Tasten, das D-Pad und die Thumbsticks gemeint, die auf Wunsch ausgewechselt werden können. In der Beschreibung des Patents erklärt der Redmonder Hersteller, dass man damit dem Spieler die Möglichkeit bieten möchte, den Controller nach Wunsch anzupassen.

Mit den Fingern bedienbare Steuerelemente, wie Drucktasten, Trigger, Joysticks und Richtungspads, die in einem Spielcontroller integriert sind, werden bisher traditionell in einer Universalgröße verbaut. Doch unterschiedliche Spieler haben unterschiedliche Vorlieben, was Form, Größe, Farbe, die Beschaffenheit und andere Attribute solcher Controller angeht. Das vorliegende Patent richtet sich an einen individualisierbaren Controller, der eine oder mehrere mit Fingern manipulierbare Bedienelemente umfasst, die werkzeuglos ausgetauscht werden können.