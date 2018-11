Gears 5: Entwickler über Innovationen, Kontraste und weibliche Heldin

PC XOne

Im Rahmen der E3 hatte Microsoft mit Gears 5 den nächsten Teil seiner erfolgreichen Third-Person-Shooter-Serie angekündigt. Während der letzte Woche veranstalteten XO18 hat Rod Fergusson, der Manager von The Coalition, in einem Interview über die Neuerungen des neuen Titels gesprochen. Wie er verriet, will man, anders als beim Vorgänger, nicht die sichere Schiene fahren. Fans der Reihe sollen daher mit mehr Innovationen und Veränderungen rechnen:

Gears 5 wird die Persönlichkeit von The Coalition ins Spiel bringen. Ihr werdet eine Menge Innovationen, einige Veränderungen und diverse andere, aufregende Dinge sehen, die sich jedoch weiterhin nach Gears of War anfühlen werden. Wir fokussieren uns auf Gegensätzlichkeiten, den „dramatischen Kontrast“, wie wir es nennen. Wir wollten diesen als Teil des Spiels sehen. So werdet ihr den Übergang von sehr kleinen, engen Räumen zu sehr großen offenen Flächen, oder von einer Wüste zur gefrorenen Tundra sehen. Wir wollen während der gesamten Spielerfahrung einen ständigen Kontrast und dramatische Veränderungen bieten.

Erstmals will das Studio in Gears 5 auch auf die Performance-Capture-Technik setzen. Die Stimmen in den bisherigen Gears-Titeln wurden noch getrennt zum Motion Capture aufgenommen, wobei ganz andere Darsteller als bei den Animationen, zum Einsatz kamen. Im Verlauf des Interviews kam Fergusson darüber hinaus auf Kait Diaz zu sprechen, die in Gears of War 4 (Testnote: 9.0) erstmals vorgestellt wurde und in Gears 5 an Stelle von JD Fenix als spielbarer Hauptcharakter fungiert. Laut Fergusson war es eine natürliche Entscheidung:

Als wir uns die Geschichte von Gears 4 nochmal angeschaut haben, fühlte es sich an wie Mad Max - Fury Road. Der Film dreht sich im Grunde um Furiosas Story und Max hilft ihr dabei, diese abzuschließen. Das gleiche ist auch in Gears of War 4, wo Kait versucht, ihre Mutter zu retten, während JD Fenix ihr zur Seite steht.

Gears 5 soll Kaits Vergangenheit, ihren Hintergrund und ihre familiären Verknüpfungen mit den Locusts näher beleuchten. „Wir hatten das Gefühl, dass es eine bessere Story wird, wenn man diese nicht nur als Zeuge, sondern direkt aus ihrer Perspektive erleben kann“, so Fergusson. Gears 5 soll im kommenden Jahr für den PC (Windows 10) und die Xbox One erscheinen.