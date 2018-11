Hatte Jörg in der letzten Woche noch gleich zu mehreren Themen Rants auf Lager, konzentriert er seine Energie diese Woche auf ein einziges Spiel, das ihm trotz alledem auch irgendwie Spaß macht.

Underworld Ascendant ab 22,94 € bei Green Man Gaming kaufen.

Obwohl Jörg und Christoph in den letzten Tagen verhältnismäßig wenige unterschiedliche Spiele, Serien und Filme konsumiert haben, gibt es im neuen Montagmorgen-Podcast jede Menge zu berichten. Das könnte vielleicht auch ein kleines bisschen mit Underworld Ascendant zusammenhängen...

Alle Themen in der Übersicht:

00:40 Jörg und Christoph heißen euch willkommen

01:48 Christoph hat sich das erste Q.U.B.E. angeschaut

angeschaut 02:41 Außerdem hat er Staffel 8 von Modern Family (die mit Al Bundy) gesehen

(die mit Al Bundy) gesehen 03:52 Jörg hat sich stattdessen die Serie Four Blocks (die mit dem Rapper) gegeben

(die mit dem Rapper) gegeben 05:37 Nun aber darf es sich Christoph erstmal gemütlich machen, denn Jörg holt aus. Er spielt aktuell Underworld Ascendant und ist erschrocken, in welchem Zustand das Spiel veröffentlicht wurde. Warum das so ist, weshalb er den viel diskutierten "Save-Bug" nicht für einen Fehler hält, und warum er trotzdem Spaß mit dem Titel hat, erklärt er detailliert in einem ausführlichen Über-20-Minuten-Monolog.

und ist erschrocken, in welchem Zustand das Spiel veröffentlicht wurde. Warum das so ist, weshalb er den viel diskutierten "Save-Bug" nicht für einen Fehler hält, und warum er trotzdem Spaß mit dem Titel hat, erklärt er detailliert in einem ausführlichen Über-20-Minuten-Monolog. 26:11 Die Vorschau: Freut euch auf Die Doppelstunde der Kritiker und den Test zu Underworld Ascendant, die neunte Folge von Hauptmenü, eine Preview zu Super Smash Bros. Ultimate und die nächste Japan-Doku-Folge!

und die nächste Japan-Doku-Folge! 29:06 Der Deadline-Day der Anmeldung für die GG-Weihnachtsfeier 2018 rückt näher. Gebt euch einen Ruck, traut euch, und meldet euch an!

30:31 Die Live-Folge #66 zum Dark-Souls-Letsplay steht an diesem Freitag an

31:34 Crizzo erkundigt sich, wie viele Arbeitsstunden bei GG pro Woche anfallen

erkundigt sich, wie viele Arbeitsstunden bei GG pro Woche anfallen 32:41 LRod fragt, ob man Hauptmenü durch ein Podcast-Format ersetzen könnte

fragt, ob man Hauptmenü durch ein Podcast-Format ersetzen könnte 33:45 Drapondur wäre gerne Globaler Gamer

wäre gerne Globaler Gamer 34:06 Danywilde sucht Letsplays, Dokus und andere Aktionen in Co. in den GG-Menüs

sucht Letsplays, Dokus und andere Aktionen in Co. in den GG-Menüs 35:24 ChrisL mit zwei Fragen zum Probeabo und einer weiteren Spendenmöglichkeit

mit zwei Fragen zum Probeabo und einer weiteren Spendenmöglichkeit 39:53 CK möchte wissen, ob wir schon Tetris Effect gespielt haben

möchte wissen, ob wir schon gespielt haben 40:11 Tasmanius fragt, ob Jörg die Sprechertexte vor der Vertonung redigiert

fragt, ob Jörg die Sprechertexte vor der Vertonung redigiert 40:52 Danywilde zum zweiten, diesmal zum kommenden Twitch-Event

41:29 Sisko interessiert unsere Meinung zum E3-Rückzug von Sony

interessiert unsere Meinung zum E3-Rückzug von Sony 43:35 Wir verabschieden uns

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!