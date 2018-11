Frostpunk: Update mit dem Endlosmodus veröffentlicht [U]

PC XOne PS4

Frostpunk ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Update:

Das neue Update mit dem Endlosmodus wurde inzwischen veröffentlicht.

Originalmeldung:

11 Bit Studios arbeitet weiterhin fleißig daran, ihr Aufbaustrategiespiel Frostpunk (Testnote: 8.5) mit neuen Inhalten und Updates zu versorgen. Nachdem schon im Juli der Survival-Modus ins Spiel gebracht wurde und im August das kleine Update „People and Automatons“ erschien, hat das Studio im September den kostenlosen Story-DLC The Fall of Winterhome veröffentlicht. Nun soll mit dem nächsten Update auch der versprochene Endlosmodus implementiert werden.

Der Endlosmodus wird zwei verschiedene Untermodi bieten. Im Untermodus „Endurance“ (Ausdauer) werdet ihr mit zufälligen Events und anderen Herausforderungen konfrontiert, während im Untermodus „Serenity“ („Gelassenheit“) durch günstige Wetterbedingungen und reichlich verfügbare Ressourcen eine entspannte Spielweise ermöglicht wird. Es gibt vier unterschiedliche Startkarten und ihr könnt vor dem Beginn verschiedene Parameter anpassen. Ein neues Entwicklungsvideo zum Endlosmodus könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Das Update soll darüber hinaus ein neues Feature ins Spiel bringen. So sollen gelegentliche Schneestürme die Landschaft verändern und neue Bereiche zum Entdecken freilegen, während die alten unter dem Schnee begraben werden. Durch die Erkundung könnt ihr zudem auf Mementos stoßen - alte Erinnerungsstücke, die euch mehr über die Welt verraten und auch die eine oder andere durch die Story des Spiels aufgeworfene Frage beantworten. Sobald ihr Mementos findet, werdet ihr auch in der Lage sein, ein Archiv zu errichten - ein neuer Gebäudetyp, in dem ihr alle entdeckten Erinnerungsstücke aufbewahren könnt.