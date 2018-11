Weitere LucasArts-Klassiker auf Steam erschienen

PC Linux MacOS

Kürzlich sind einige Klassiker der Spieleschmiede LucasArts (vormals Lucasfilm Games) überraschend auf Valves Vertriebsplattform Steam erschienen. Alle Titel sind auch bei GOG DRM-frei zu haben. Im Folgenden listen wir euch alle sieben neuen Titel auf, mitsamt den aktuellen Preisen in beiden Shops (bei Steam zusätzlich den aktuellen und noch bis zum 23. November reduzierten Preis):

Während es sich bei Sam & Max und Zak McKracken um klassische Point-And-Click-Adventures handelt, war der vierte Teil der Monkey-Island-Reihe seinerzeit der erste, der in einer 3D-Engine realisiert wurde. Auch die beiden Indiana-Jones-Spiele unterscheiden sich grundlegend von den Adventures The Last Crusade und Fate of Atlantis, da sie neben Puzzles auch Action-Abschnitte beinhalten. Afterlife ist eine Göttersimulation, Outlaws ein First-Person-Shooter im Wilden Westen. Star Wars Episode 1 - Racer basiert auf den Pod-Rennen, wie sie im ersten Teil der Prequel-Filmtrilogie thematisiert werden.

Darüber hinaus ist die komplette Monkey-Island-Reihe heute im Tagesangebot auf Steam. Auf die ohnehin schon reduzierten Einzelpreise gibt es als Bundle somit nochmals 25 Prozent Preisnachlass. Dieser Rabatt wird auch auf den Kauf einzelner Titel der Serie gewährt, wenn ihr die anderen Teile bereits besitzt.