Star Citizen knackt die Finanzierungsmarke von 200 Millionen

Chris Roberts' Crowdfunding-Weltraumspiel Star Citizen hat einen neuen Meilenstein in Sachen Finanzierung erreicht. Wie das Entwicklerteam von Cloud Imperium Games kürzlich über die offizielle Homepage mitteilte, hat der Titel die Marke von 200 Millionen US-Dollar geknackt. Die Summe wurde von insgesamt 2,1 Millionen zahlungswilligen Unterstützern zusammengetragen.

Für den Vergleich mit GTA 5 (Testnote: 10), das die Entwicklungskosten von 265 Millionen US-Dollar (und ein nicht näher bekanntes PR-Budget) verschlang, reicht es zwar noch nicht ganz, wenn man bedenkt, dass das Ganze ursprünglich als eine Indie-Entwicklung begann, ist es dennoch beeindruckend. Mehr als 475 Mitarbeiter werkeln mittlerweile an dem Online-Titel und der dazugehörigen Standalone-Story-Kampagne Squadron 42. Einen Veröffentlichungstermin gibt es aber nach wie vor nicht. Wer gerne einen Blick auf die aktuelle Version von Star Citizen werfen möchte, kann am geplanten Test teilnehmen. Dieser wird am 23. November starten.