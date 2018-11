Borderlands 2 VR: Maya im Live-Action-Trailer

PS4

Gearbox Software hat einen neuen Live-Action-Trailer zur kommenden Umsetzung von Borderlands 2 (Testnote: 8.5) für Playstation VR veröffentlicht. In dem kurzen Clip setzt sich eine Spielerin Sonys Virtual-Reality-Headset auf, um in der Gestalt der Sirene Maya einer Gruppe von Psychos und Robotern in den Hintern zu treten. Das Ganze wird mit dem Song „Shall We Dance?“ aus dem Musical „The King and I“ (vorgetragen von Anna Leonowens) untermalt.

Borderlands 2 VR wird im kommenden Monat, am 14. Dezember, exklusiv für Playstation VR erscheinen. Der Titel kann bereits zum Preis von 49,99 Euro im Playstation Store vorbestellt werden. Frühkäufer werden mit einem Borderlands-2-Theme für den PSN-Account belohnt.