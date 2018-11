Nach Sonys Absage: Microsoft und Nintendo bestätigten E3-Teilnahme

Nachdem Sony kürzlich der E3 im kommenden Jahr eine Absage erteilt hatte, haben sich nun Microsoft und Nintendo zu Wort gemeldet, um den Fans zu versichern, dass sie bei dem Event in Los Angeles definitiv dabei sein werden. „Wir können es nicht abwarten, euch alle auf der E3 2019 zu sehen“ schrieb Microsoft auf Facebook, während Xbox-Boss Phil Spencer auf Twitter anmerkte, dass man auf der Spielemesse einiges zu zeigen haben wird. Es sei immer der Höhepunkt des Jahres, die Kreativität der Industrie und die Energie der Fans zu sehen.

Seitens Reggie Fils-Aime, Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America, heißt es derweil in einem von den Veranstaltern veröffentlichten Statement: „die E3 ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für Nintendo, weltweit neue Spiele und Erfahrungen mit den Fans und den Geschäftspartnern zu teilen. Jedes Jahr diskutieren wir, wie wir die nächste E3-Show am besten nutzen können, um den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.“

Sowohl Microsoft, als auch Nintendo könnten im Rahmen des Events neue Varianten ihrer aktuellen Konsolen vorstellen. Microsoft soll den letzten Berichten zufolge gleich zwei Xbox-One-Versionen planen, während Nintendo laut Wall Street Journal an einem neuen Modell der Switch arbeiten soll. Welche Spiele die beiden Hersteller zeigen werden, ist noch nicht bekannt. Neben Microsoft und Nintendo wurden bereits auch Activision, Bethesda Softworks, Capcom, Epic Games, Konami Digital Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Ubisoft und Warner Bros. Interactive Entertainment als Teilnehmer für die Veranstaltung bestätigt.