Devil May Cry: Produzent von Castlevania plant Animationsserie

Bild stammt aus Devil May Cry 5 (im TGS-Anspielbericht)

Anfang November gab der Produzent Adi Shankar (Castlevania, Lone Survivor, Dredd) via Twitter bekannt, dass er mit einem japanischen Kult-Spieleentwickler zusammenarbeitet, um „eine ihrer legendären Videospielreihen“ als Serie zu adoptieren. In einem Interview mit den US-Kollegen von IGN.com verriet er nun, dass es sich dabei um Devil May Cry handelt.

Die Gerüchte um Nintendo und eine mögliche Serienumsetzung von The Legend of Zelda haben sich somit nicht bestätigt. Devil May Cry somit zu Shankars ambitionierten „Bootleg-Multiversum“, zu dem auch Castlevania gehört. Durch seine Investition dürfte er auch mehr kreative Freiheiten bei der Umsetzung haben. „Ich habe die Rechte selbst erworben, so dass diese lahmen Hirne in Hollywood nicht auch noch diese Marke versauen“, erklärt der Macher.

Wie er im Verlauf des Interview zudem bestätigte, hat Castlevania die Erwartungen weit übertroffen, weshalb Netflix gleich direkt grünes Licht für die dritte Staffel gab. Wann wir die Animationsserie zu Devil May Cry zu sehen bekommen, ließ er allerdings vorerst offen.