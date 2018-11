Spielwiese Podcast #40: Die Jubiläums-Folge heute live ab 18 Uhr [Update]

XOne

Update:

Hinter den Kulissen werden bereits fleißig Vorbereitungen getroffen, denn die Spielwiese-Jubiläums-Folge #40 startet bald live um 18 Uhr auf YouTube. Das Team von Spielwiese-Podcast freut sich über Zuhörer (und aktive Teilnehmer) der Live-Sendung zum fünfjährigen Jubiläum des Podcast-Formats.

Originalmeldung:

Der Spielwiese-Podcast von GG-User Sothi und seinem Team, der euch ein breites Format-Potpourri aus Talks über neue Spiele, Analysen von aktuellen Gaming-Trends, Meinungen zu neuer Hardware sowie diversen Spezial-Ausgaben (Nanocast- und Weihnachts-Special-Folgen) bietet, feiert aktuell sein fünfjähriges Jubiläum. Aus diesem besonderen Anlass wird die kommende Spielwiese-Podcast-Folge #40, die für den nächsten Montag, den 19. November, um 18 Uhr terminiert ist, auch mit einem Spezial-Event versehen. In diesem kommt das fast gesamte Podcast-Personal ausführlich zu Wort, der Podcast wird zudem als Live-Folge auf YouTube ausgestrahlt.

Als Thema der besonderen Jubiläums-Ausgabe wurden die Lieblingsspiele der SWP-Redakteure (darunter die GG-User Vampiro und Major Panno) seit dem Podcast-Gründungsjahr 2013 auserkoren. Ihr dürft euch also über eine interessante Mischung von insgesamt 30 Triple-A- sowie Indie-Games aus diversen Spiele-Genres aus dem Release-Zeitraum von 2013 bis 2017 freuen. Als kleiner Vorgeschmack auf die umfangreiche Besten-Liste seien vorab drei Spiele wie Pillars of Eternity, Halo - The Master Chief Collection oder Battle Brothers genannt, über die restlichen Titel dürft ihr euch überraschen lassen, denn diese werden erst am Tag der Ausstrahlung enthüllt.

Zudem könnt ihr euch, wenn ihr wollt, via Teamspeak live in den Podcast einschalten und selbst über euer Lieblings-Spiel aus den einzelnen Jahrgängen von 2013-2017 schwadronieren, um dem Podcast-Team und der Hörerschaft darzulegen, warum ihr gerade dieses Game aus dem gewählten Jahrgang gewählt habt. Als einer von bis zu fünf aktiven Teilnehmern an diesem Live-Podcast winkt euch zur Belohnung danach ein Steam-Key für ein Spiel, das ihr aus einer Liste auswählen dürft.