Druidstone: Erster Trailer // Editor angekündigt

Die Entwickler von Druidstone - The Secret of the Menhir Forest haben sich mit Neuigkeiten auf ihrem Blog gemeldet. Neben einem Trailer, der erstmals bewegte Bilder aus dem Spiel zeigt und den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, sind auch neue Screenshots veröffentlicht worden.

Zudem wurde ein Editor angekündigt, der aber erst nach dem Release mit einem Update zur Verfügung gestellt werden soll. Mit diesem könnt ihr dann eure eigenen Abenteuer in der Welt von Druidstone erstellen. Es ist dasselbe Werkzeug, mit dem auch die Entwickler ihr Spiel gestalten.

Zur Verstärkung des Teams wurde Antti Tiihonen verpflichtet, einer der führenden Level-Designer bei der Legend-of-Grimrock-Reihe (GG-Test: 7.5). Er soll dabei helfen, dem Titel den letzten Feinschliff zu geben und die Level um weitere Rätsel und Geheimnisse erweitern.

Druidstone soll ein Rollenspiel im Stil der alten Gold-Box-Spiele von SSI, wie etwa Pool of Radiance, angereichert mit Roguelike-Elementen werden. Das Spiel ist seit Herbst 2016 in der Entwicklung und soll im Frühling des kommenden Jahres veröffentlicht werden. Seit heute Gruppen-RPG auch auf Steam gelistet.