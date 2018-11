Star Citizen: Gratis-Woche ab 23. November / Neuer Planet Hurston

PC Linux

Cloud Imperium Games lädt anlässlich des Releases des neuen Planeten Hurston alle Interessierten zu einem einwöchigen Probe-Event von Star Citizen ein.

Vom 23. November bis zum 1. Dezember stehen euch dann auch alle bislang in dem Weltraum-MMO enthaltenen Raumschiffe zum Testen zur Verfügung. Allerdings nicht alle auf einmal, sondern an jedem Tag während des Free-Fly-Events bietet ein anderer Raumschiffhersteller die Schiffe seines Portfolios an. Den genauen Ablaufplan findet ihr unter dem Quellenlink.

Hurston ist ein Planet der Super-Erde-Kategorie, dessen Oberfläche aus Ödland und stark verschmutzten Biomen besteht. Darüber hinaus bietet der Himmelskörper die riesige Hub-Stadt Lorville. CIG kündigt einige Überraschungen für Spieler an, die sich aufmachen, Hurston und Lorville zu erkunden.