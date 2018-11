GOG: Diverse Visual Novels nun auch DRM-frei zu haben + Japan-Sale

GOG.com gab diese Woche bekannt, dass diverse japanische Visual Novels dem DRM-freien Angebot im Store hinzugefügt wurden. Unter anderem könnt ihr dort ab sofort Spiele wie World End Economica, The House in Fata Morgana, Memory's Dogma CODE 01, Princess Evangile und Sound of Drop - Fall Into Poison erwerben. Passend dazu wurde auch ein Japan-Sale gestartet, in dem die Neuzugänge sowie weitere Titel, darunter Eden, Hyperdimension Neptunia Re; Birth 1 oder The Legend of Heroes - Trails in the Sky zu rabattierten Preisen angeboten werden.

Nachfolgend nur ein paar Beispiele aus dem Store (die komplette Liste der Spiele, inklusive Zusatzinhalte, könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):