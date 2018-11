Fallout 76: 14. November wird Gedenktag im US-Bundesstaat West Virginia

PC XOne PS4

Fallout 76 (Doppelstunde der Kritiker), der neueste Ableger des berühmten Fallout-Franchises, spielt bekanntlich in West Virginia. Wie Entwickler und Publisher Bethesda nun per Twitter bekannt gab, wird der Releasetag des Spiels, der 14. November, zu einem Gedenktag in dem amerikanischen Bundesstaat. Bethesda teilte ein Foto der Bekanntmachungsurkunde, unterschrieben von Gouverneur Jim Justice und Staatssekretär Mac Warner.

In dem Dokument wird ausgeführt, dass Fallout 76 den Bergstaat einem einzigartigen Publikum vorstellt, Bethesda und West Virginia eine Partnerschaft zur Promotion des Spieles eingegangen sind sowie welche bekannten Gebäude und legendären, mythologischen Kreaturen aus der örtlichen Folklore in das Spiel integriert sind.

Ein Feiertag wird der 14. November indes nicht. Die Bewohner West Virginias müssen an diesem Tag also weiterhin zur Arbeit gehen.