Mortal Kombat 11: Weitere Hinweise auf Entwicklung

Nachdem Serienschöpfer Ed Boon schon im Mai dieses Jahres die Entwicklung von Mortal Kombat 11 andeutete, hat nun der Synchronsprecher und Schauspieler Eduardo Garza einen weiteren Hinweis auf die Arbeiten am Prügelspiel geliefert. Garza, der in den spanischen Versionen der Serie Kung Lao und Reptile vertonte, hat sich via Twitter darüber beschwert, dass seine Stimme auf Beschluss des Tonstudios Pink Noise aus dem Spiel entfernt wurde.

Auf Anfrage eines Followers deutete er an, dass es bei den Aufnahmen zu Streitigkeiten kam und gab an, dass er darüber sprechen darf, da er nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat und auch keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hatte. Weitere Details verrät Garza zwar nicht, sollte NetherRealm aber tatsächlich bereits bei den Tonaufnahmen angelangt sein, könnte das bedeuten, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten ist. Sollte dies der Fall sein, bekommen wir vielleicht schon während den Game Awards 2018 eine Ankündigung zu sehen.