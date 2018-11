Thronebreaker - The Witcher Tales: Verkäufe hinter den Erwartungen

PC XOne PS4

Am 23. Oktober veröffentlichte CD Projekt Red seine kostenpflichtige Solo-Erweiterung Thronebreaker - The Witcher Tales (im Test: Note 7.5) exklusiv auf der hauseigenen Plattform GOG.com. Wie in der Abschrift einer Telefonkonferenz zwischen CD Projekt und Investoren belegt, haben die Verkaufszahlen die Erwartungen nicht erfüllt. Wohl auch deshalb erschien Thronebreaker eher plötzlich auch via Steam, nachdem der polnische Hersteller die GOG-Exklusivität im Vorfeld der Veröffentlichung besonders stark betonte.

Zwar wurde nie explizit behauptet, dass es nie zu einem Steam-Launch kommen werde. Die Texte früherer Pressemitteilungen deuten jedoch an, dass der Release auf Steam – falls überhaupt – erst deutlich später geplant war. Geschäftsführer Adam Kiciński äußert sich diesbezüglich nur uneindeutig in der genannten Investorenkonferenz. Grundsätzlich deuten seine Aussagen jedoch darauf hin, dass CD Projekt Eigenproduktionen auf PC künftig im hauseigenen Shop und nicht zusätzlich auf Steam vermarkten möchte – also so ähnlich, wie Electronic Arts mit Origin verfährt. Ubisoft hingegen fährt wie gehabt eine duale Schiene, wobei über Steam erworbene Versionen zusätzlich immer auch ein Uplay-Konto erfordern.

Thronebreaker - The Witcher Tales wird am 4. Dezember auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die offenbar bislang nicht zufriedenstellende Verkaufsbilanz könnte auch damit einen starken Impuls erhalten. Erforderlich zum Spielen des Free-to-play-Titels Gwent - The Witcher Card Game, ist Thronebreaker nicht. In der storylastigen Soloerweiterung, die ursprünglich mal als kostenfreie Dreingabe geplant war, könnt ihr allerdings spezielle Karten für den Online-Modus freischalten. Weshalb gerade Fans der Welt des Hexer sich Gedanken über einen Kauf von Thronebreaker machen sollten, erfahrt ihr in Video-, Audio- und Textform in unserem Test.