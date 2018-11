Playstation 4: Statistiken zum fünften Geburtstag der Konsole

andere

Anlässlich des fünften Geburtstages der Playstation 4 hat Sony auf seinem Blog einige Statistiken, die im Zusammenhang mit der Konsole stehen, veröffentlicht. So gibt der Konzern an, dass seit Erscheinen der PS4 insgesamt 86,1 Millionen Konsolen an den Handel ausgeliefert wurden. Auf Software-Seite konnten über 777 Millionen Einheiten abgesetzt werden.

Die Top 5 der meistverkauften PS4-Spiele weist eine interessante Eigenart auf. Mit Call of Duty - Black Ops 3, Call of Duty - WWII, FIFA 17, FIFA 18 sowie GTA 5 befindet sich nicht ein Sony-exklusiver Titel in diesem Ranking.

Weitere Informationen, die ihr aus der Statistik ziehen könnt, sind beispielsweise das beliebteste Dualshock-4-Modell, die seltenste PS4-Version oder welche Spiele am meisten heruntergeladen wurden.