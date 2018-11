The Hero of Deathtrap Dungeon: Klassisches RPG-Spielbuch als PC-Spiel

PC MacOS

Auf der Crowdfunding-Plattform Fig.co startete kürzlich eine neue Kampagne für das Rollenspiel The Hero of Deathtrap Dungeon. Das Besondere an dem Titel ist, dass es sich um eine Videospiel-Adaption der manchen von euch vielleicht noch aus den 1980er Jahren bekannten interaktiven Spielbücher handelt. Umgesetzt wird das Papier-basierte System in einem modernen Rollenspiel, das laut den Entwicklern aber trotzdem noch klassisches Pen-&-Paper-Gefühl vermitteln soll.

Teil des Entwicklerteams sind so große Namen wie Ian Livingstone (Mitbegründer von Games Workshop, Schöpfer der Fighting Fantasy-Bücher, darunter auch Deathtrap Dungeon), Iain McCaig (Designer, unter anderem an Deathtrap Dungeon, den Star Wars- und Avengers-Filmen) und Brad Becker, der Sentient Play gegründet hat und davor bei Firmen wie Adobe und Microsoft wichtige Rollen einnahm.

Durch die bei Fig.co üblichen Vorab-Investments ist das Spendenziel von 200.000 US-Dollar bereits zu 56 Prozent erreicht. Ab einem Betrag von 20 US-Dollar könnt ihr das Projekt unterstützen und euch eine digitale Kopie sichern. Als voraussichtlicher Erscheinungstermin wird das dritte Quartal 2019 angegeben. Einen Ersteindruck könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.