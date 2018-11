In den nächsten Tagen wird auf GamersGlobal erstmals eine User-Galerie vom Stapel laufen, die von besonderer Musik in besonderen Spielen erzählt. Wie ungemein wichtig die akustische Untermalung für das spielerische Erlebnis sein kann, darüber war in dieser Woche auf videospielgeschichten.de zu lesen. Und sobald ihr mit der Retro Gamer 1/2019 durch seid, lest ihr in weiteren Beiträgen über repititives Quest-Design, die Funklochrepublik Deutschland, den Untergang des Atari, einen der meistkommentierten Beiträge auf GamersGlobal und einen verrückten Doom-Spieler.

Mehr als nur Soundschnipsel

videospielgeschichten.de am 10.11.2018, von Roberto Kracht

„In der Anfangszeit der Videospiele bestanden Spielwelt und Charaktere nur aus einer Handvoll Pixeln mit wenigen Farben. Da brauchte das Gehirn damals schon viel Fantasie, um die bunten Klötzchen zu dem drahtigen Kung-Fu-Kämpfer oder schießwütigen Cowboy zusammenzusetzen, der das Cover zierte.“ Roberto Kracht stellt in einem Beitrag über Sound in Videospielen mehrere Beispiele vor, bei denen die Akustik einen wesentlichen Teil des Spielerlebnisses ausmacht. Die Palette reicht dabei von rauschenden Samples der frühen Heimcomputer über fetzige Ohrwürmer der ersten Konsolen bis zu modernen Experimenten auf dem Smartphone.

Make or Break: Repititives Quest-Design

Playeronedotblog.com am 8.11.2018, von adrianodadamo

Überraschend viele Spiele setzen auf repetitives, also sich wiederholendes, Questdesign und Gameplay. Bewusst auffallend ist dies meist nur, wenn es schlecht umgesetzt wurde. „Eine dedizierte Mechanik bedeutet nicht, dass das Missions-Design abwechslungsreich ist. Der Clou an der Sache ist es, dass die ständige Wiederholung nicht zu sehen ist, was am leichtesten durch die Motivation zu realisieren ist.“ Der Autor auf dem spielejournalistischen Blog PlayerOne erklärt, was sich manche Entwickler einfallen lassen um augenscheinliche Quest-Konservierungen zu kaschieren.

Funklochrepublik Deutschland

spiegel.de am 14.11.2018, von Sascha Lobo

„Ich möchte eine neue, offizielle Staatsflagge für Deutschland vorschlagen. Sie sieht aus wie die alte, aber ergänzt um weiße Flecken in der Mitte, die natürlich für Funklöcher stehen.“ Diese forsche Forderung stammt aus der Feder von Sascha Lobo in seiner Kolumne auf Spiegel Online. Und er kann einfach nicht verstehen, warum selbst der hintervorletzte EU-Oststaat ein flächendeckendes Funk- und Internetnetz gestemmt bekommt, während Politiker und Wirtschaftsweise hierzulande im letzten Jahrtausend hängengeblieben scheinen. Lobo selbst hat einen ganz simplen Lösungsvorschlag...

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Lieber Christian Schmidt“

gamersglobal.de am 7.9.2011, von Mick Schnelle

„Lieber Christian, ich möchte dich beglückwünschen! Denn deine Kolumne (von Spiegel Online reißerisch zur 'Abrechnung' erhöht) hat mich wirklich geärgert, wie kaum ein anderer Artikel in letzter Zeit. Warum? Weil er all das in den Dreck zieht, wofür ich, und zahllose fleißige Kollegen, seit 20, teilweise auch fast 30 Jahren arbeiten...“ Mit diesen deutlichen Worten beginnt Mick Schnelles Gegenentwurf zu Christian Schmidts Spielejournalismus-Kritikrundumschlag, der im September 2011 die Spielergemeinschaft in Deutschland beschäftigte. In GamersGlobal-Zahlen: Knapp 89.000 Klicks und über 600 Kommentare - darunter Meinungen von Boris Schneider-Johne und Petra Fröhlich.

Fundstück der Woche: „Atari - Absturz einer Kultmarke“

einestages.de am 16.12.2016, von Christoph Stehr

„Mit innovativen, günstigen Produkten scharte Atari eine Fangemeinde um sich, die ihrer Marke durch Höhen und Tiefen folgte.“ Einen Eindruck davon, was die Markteinführung des Atari-Heimcomputers für Studenten, Druckereibesitzer und nicht zuletzt Spieler bedeutete, verschafft die Spiegel-Rückblickseite einestages.de, von der Zeit, als Steve Jobs noch als Ingenieur für Atari arbeitete, bis zum Ende mit Ansage vor mittlerweile 27 Jahren. Mit der Erkenntnis, dass es heute noch viele Atari-Fans gibt und noch immer Spiele für den ST programmiert werden.

Im Video der Woche hat sich der Youtuber Allstin seine PC-Peripherie so zurechtgebastelt, dass er über eine Tastatur Doom und Doom 2 gleichzeitig spielen kann. Keine einfache Herausforderung, wie er während des Spielens feststellen muss...

Ein Dank für die Unterstützung geht diesmal an ChrisL und Jonas S. Wenn ihr selbst auf lesenswerte Links stoßt, freut sich die Autorin über eine private Nachricht.