The Council: Termin für Retail-Version der Complete Edition bekannt

PC XOne PS4

The Council ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die bisher nur digital erhältliche vollständige Ausgabe des Adventures The Council (erste Episode im Test) hat einen Release-Termin für den regulären Handel erhalten. Wie Cyanide Studios und Bigben Interactive heute bekannt gaben, wird die Retail-Fassung von The Council: Complete Edition hierzulande ab dem 7. Dezember für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Die Geschichte von The Council ist im Jahre 1793 angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Louis de Richet. Louis ist Mitglied einer Geheimgesellschaft, der vom rätselhaften Lord Mortimer in seine Domäne auf einer kleinen, abgelegenen Insel eingeladen wird. Auf dem von Rest Englands isolierten Stück Land trifft er auf weitere Gäste, die sich aus verschiedenen Berühmtheiten, darunter Napoleon Bonaparte und George Washington, zusammensetzen. Louis, dessen Mutter unter mysteriösen Umständen auf der Insel verschwand, stellt schon bald fest, dass jeder Anwesende dieser seltsamen Gesellschaft seine eigenen finsteren Geheimnisse hütet. Mischt euch unter die Gäste, traut niemandem und bringt die furchtbare Wahrheit ans Licht.