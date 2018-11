Harry Potter - Wizards Unite: Erster Trailer zum Augmented-Reality-Spiel

iOS Android

Der 2016 von Niantic veröffentlichte Smartphone-Titel Pokémon Go kann ohne zu übertreiben als Riesenerfolg bezeichnet werden. Seit 2017 werkelt das Studio, das sich auf Augmented Reality spezialisiert hat, in Kooperation mit Warner Bros. an Harry Potter - Wizards Unite. Hierbei wird es sich ebenfalls um ein AR-Smartphone-Spiel handeln, viel ist zum eigentlichen Prinzip aber noch nicht bekannt.

Daran ändert auch der erste, kürzlich veröffentlichte Trailer nichts. In diesem seht ihr aus dem Blick einer Überwachungskamera heraus eine Gasse, in der plötzlich eine Zauberin auftaucht. Sie fängt den dort herumfliegenden goldenen Schnatz, hext ein Plakat an die Wand, und verschwindet wieder. Spätestens 2019 sind wir schlauer, in diesem relativ vagen Zeitraum soll Harry Potter - Wizards Unite erscheinen.