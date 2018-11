Telltale Games wird endgültig geschlossen - einige Titel aus Online-Stores verschwunden

Der Spielentwickler Telltale Games musste im September dieses Jahres bekannterweise den Großteil seiner Mitarbeiter entlassen. Lediglich ein kleines Team von Angestellten wurde weiterhin beschäftigt, um noch ausstehende Pflichten gegenüber den Partnern zu erfüllen. Nachdem das Studio einen Deal mit Robert Kirkman, dem Autor der Comic-Serie The Walking Dead und seiner Spieleschmiede Skybound Entertainment einfädeln konnte, um die finale Staffel der gleichnamigen Spielreihe abzuschließen, soll Telltale nun endgültig aufgelöst werden und bietet aktuell seine Marken und andere Assets (wie Quellcodes) zum Verkauf an.

Von dem Erlös sollen die noch ausstehenden Schulden beglichen werden. Telltale muss sich derzeit auch mit der Sammelklage einiger entlassener Mitarbeiter auseinandersetzen, da das Studio offenbar nicht die 60-tägige Kündigungsfrist eingehalten hatte. Die Kläger fordern, dass Telltale Games die noch ausstehenden Löhne und andere Leistungen, wie unbezahlte Urlaubsgehälter, Urlaubsgeld und Rente an die betroffenen Mitarbeiter auszahlt.

Mehrere Titel von Telltale, wie die bereits erhältlichen Staffeln der Walking-Dead-Reihe, Back to the Future und Tales of Monkey Island (Testnote: 7.5), wurden kürzlich aus einigen Online-Stores (darunter auch Steam) entfernt. Dies könnte direkt mit der endgültigen Auflösung und dem Verkauf der Assets und Rechte zusammenhängen. Titel, wie Game of Thrones (Testnote: 7.5) und Tales from the Borderlands (Testnote: 8.5) sind allerdings nach wie vor auf Steam erhältlich. Käufer der entfernten Spiele können diese auch weiterhin herunterladen.