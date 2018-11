Super Smash Bros. Ultimate: Goldstatus erreicht + Statement von Reggie

Switch

Super Smash Bros. Ultimate ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nintendos Brawler Super Smash Bros. Ultimate (im E3-Anspielbericht) hat den Goldstatus erreicht. Damit steht der geplanten Veröffentlichung am 7. Dezember nichts mehr im Wege. Wie Reggie Fils-Aime, Chief Operating Officer von Nintendo of America, in einem Interview mit den US-Kollegen von Kotaku verriet, hätte er sich den Release entschieden früher in diesem Jahr gewünscht. Eine Veröffentlichung im Dezember sei sowohl aus der geschäftlichen Perspektive als auch aus der Sicht der Händler schwierig. Vor allem die Tatsache, dass der Titel Black Friday und damit den Start der Weihnachtseinkaufsaison in den USA verpasst, dürfte Reggie missfallen. Mit der Gesamtleistung der Konsole zeigt er sich jedoch sehr zufrieden:

Wenn ich mir unser Wachstumstempo anschaue. Dass wir in der Lage waren, Fortnite, Diablo 3 und Wolfenstein auf unsere Plattform zu bringen und wenn man die starke Unterstützung durch Drittanbieter und die unabhängige Community betrachtet: ich denke, wenn wir uns beide im Januar wiedersehen und uns die Gesamtleistung der ersten 22 Monate ansehen, dann werden wir glaube ich ziemlich stolz darauf sein, was die Nintendo Switch in den USA erreichen konnte.

Game Designer Masahiro Sakurai hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und ging in der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu (via Siliconera) auf ein paar Dinge bezüglich des Spiels ein. So entschuldigte er sich für die lange Wartezeit für die amiibo. Wie er angab, dauert es nach der Erschaffung eines Prototyps noch ein ganzes Jahr, bis ein amiibo den Auslieferungszustand erreicht. Zudem ging er auf die Abwesenheit von Trophäen im Spiel ein und erklärte, dass man sich sehr früh dafür entschied, diese zu entfernen: „Ich musste die Arbeitskraft auf andere Dinge aufteilen, die mehr Aufmerksamkeit benötigten, als es manchen Leuten vielleicht bewusst war“, so Sakurai. Den kompletten Artikel könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.