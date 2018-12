Mikrotransaktionen. 30% Was anderes. 19% Schwache Geschichte. 12% Generische Spielmechanik. 11% Unsympathische Hauptfigur. 7% Kürzungen der deutschen Fassung. 7% Kostenpflichtige DLC-Inhalte. 4% DRM-Maßnahmen. 4% Schlechte Sprachausgabe. 2% Kurze Spielzeit. 1% Hoher Preis. 1% Nicht zeitgemäße Grafik. 1%

News-Update (Ergebnis):Nicht zeitgemäße Grafik, hoher Preis oder geringe Spielzeit? Für kaum einen der Umfrageteilnehmer stellt einer dieser Punkte das dar, was sie am meisten in Spielen verabscheuen. Mikrotransaktionen (30 Prozent), eine schlechte Story (12 Prozent) oder eine generische Spielmechanik (11 Prozent) sind unter ihnen häufiger das Hassobjekt Nummer eins. Auch eine unsympathische Hauptfigur oder Kürzungen der deutschen Fassung sind wir jeweils 7 Prozent das Schlimmste. Das Gesamtergebnis findet ihr weiter unten.Ursprüngliche News:In Spielen kann man sich über ganz verschiedene Dinge ärgern. Mal ist das Ende total unbefriedigend, manchmal ist die Grafik grottenschlecht und in manchen Fällen mag auch die unsympathische Hauptfigur so gar keinen Zugang zum jeweiligen Abenteuer ermöglichen. Für manche besteht das größte potenzielle Ärgernis womöglich gar nicht so sehr aus etwas, das man direkt im Spiel findet. DRM-Maßnahmen wie restriktive Kopierschutzsysteme haben bereits so manchem Spieler die Petersilie verhagelt. Für andere sind es vielleicht auch im Spiel enthaltene Mikrotransaktionen. Manchmal, weil man sich durch sie entscheidende Vorteile verschaffen kann. Manchmal vielleicht auch, einfach nur deshalb, weil es sie in irgendeiner Form gibt.Wie genau für euch persönlich das größte Ärgernis bei einem Spiel aussieht, lasst es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage wissen. Natürlich möchten wir nicht nur eure Stimme in der unten eingebetteten Umfrage haben. Wenn ihr uns genauer schildern möchtet, weshalb ihr diesen oder jenen Umstand in einem Game am meisten hasst, dann lasst uns gerne genau das in den Kommentaren unter dieser News wissen. Selbstverständlich dürft ihr die Kommentarfunktion auch dazu nutzen, eure eigene Meinung mit der anderer User und der Redaktion zu diskutieren, um damit das Meinungsbild der aktuellen Sonntagsfrage zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.