Es gibt eine große Bandbreite an Wertungssystemen. Viele haben sich dem 100er-System verschrieben, andere bewerten auf einer Zehner-Skala, vergeben zwischen einem und fünf Sternchen/ Punkten und manch, womöglich in dieser Hinsicht als Exot einzustufendes Magazin vergibt gar "errechtnete Durchschnittsnoten" im Schulnotensystem. Eine Reihe anderer Computer- und Videospielmagazine (zumeist reine Online-Veröffentlichungen) sind von etablierten Wertungsvergaben wie den genannten abgekommen. Sie vergeben oftmals bloß grobe Einstufungen, raten tendenziell zum Kauf oder von eben diesem ab.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welches Wertungssystem ihr bevorzugt. Ist es das Hundertersystem, wie es etwa die beiden ältesten, noch bestehenden deutschen Printmagazine nutzen? Ist es ein Zehnersystem in Ganznotenschritten oder ein Zehnersystem mit Halbnotenschnitten wie im Fall von GamersGlobal? Vielleicht liegt euch ja auch die Variante ohne eine "richtige" Wertung am nächsten, bei denen am Ende höchstens eine (womöglich eingeschränkte) Kaufempfehlung oder auch eine Art Kaufwarnung ausgesprochen wird. Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, welches System ihr bevorzugt. Fühlt euch zudem wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung zum aktuellen Thema näher in den Kommentaren zu erläutern und diese mit den anderen Usern an gleicher Stelle zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.