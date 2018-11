Beholder: Kurzfilm zum dystopischen Überwachungsspiel erscheint noch 2018

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Düstere Zukunftsvisionen scheinen sich gut als Vorlage für Kurzfilme zu eignen, im Besonderen nehmen sich die russischen Filmemacher Liliya Tkach und Nikita Ordynskiy gerne des Themas an. Die beiden haben bereits im Februar dieses Jahres ihren, ebenfalls Computerspiel-inspirierten, Kurzfilm Papers, Please - The Short Film (zum Kurzfilm) veröffentlicht. Ihr neues Projekt Beholder - Official Short Film steht derzeit kurz vor seinem Abschluss und soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

In dem bereits 2016 veröffentlichten Schnüffel-Spiel Beholder übernehmt ihr die Rolle eines Vermieters, der in einem totalitären Staat die Bewohner seines Hauses ausspäht und den Besitz von unerlaubten Gütern oder regierungskritisches Verhalten an die Obrigkeit weiterleitet. Die Rolle des Vermieters übernimmt in dem Kurzfilm der russische Schauspieler Evgeniy Stychkin. Mehr Informationen und ob der Film wieder frei verfügbar auf Youtube veröffentlicht wird, soll Ende November bekanntgeben werden.

Das Spiel Beholder könnt ihr derzeit günstig für einen US-Dollar, zusammen mit weiteren Titeln, im Humble-Dystopian-Bundle erstehen. Der Nachfolger Beholder 2, das den Fokus auf die Arbeit in den Ministerien der dystopischen Spielwelt legt, soll am 4. Dezember dieses Jahres erscheinen.