THQ Nordic: kauft den Goat-Simulator-Entwickler Coffee Stain

Wie THQ Nordic in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gab, habe man neben Bugbear Entertainment auch den schwedischen Entwickler und Publisher Coffee Stain Studios erworben. Der Deal umfasst Coffee Stain Holding (Spielentwicklung) und die Tochtergesellschaft Coffee Stain Publishing (Vertrieb). Letztere hält ihrerseits Minderheitsbeteiligungen an den beiden Entwicklerstudios Ghost Ship Games (35 Prozent) und Other Tales Interactive (20 Prozent).

Mit dem Erwerb erhält THQ Nordic die Eigentumsrechte an den Marken Satisfactory, Goat Simulator und Sanctum, sowie die Vertriebsrechte an Deep Rock Galactic. THQ schätzt, dass Coffee Stain im kommenden Fiskaljahr einen Nettoumsatz von 200 bis 250 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet etwa 20 bis 24 Millionen Euro) und einen Vorsteuergewinn (EBT) von 100 bis 150 Millionen Schwedische Kronen (etwa 10 bis 15 Millionen Euro) erzielen wird. Seitens THQ-CEO Lars Wingefors heißt es im offiziellen Statement zur Übernahme:

Mit dem Kauf schaffen wir in unserer Heimat eine ergänzende digitale Säule für THQ Nordic. Coffee Stain ist ein leidenschaftliches und hochkompetentes Team, das großartige Spiele erschafft und veröffentlicht. Nach einigen Jahren ohne größere Veröffentlichungen sieht die Pipeline mit neuen Spieleveröffentlichungen wie Satisfactory und Deep Rock Galactic sehr stark aus. Ich freue mich darauf, in der Zukunft mit Anton Westbergh und seinem Team zusammenzuarbeiten.

Auch Anton Westbergh, der Geschäftsführer von Coffee Stain Studios, hat sich zu Wort gemeldet und zeigt sich überzeugt, dass THQ Nordic ein „großartiges Zuhause“ für das Studio sein wird: