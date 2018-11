Humble-Dystopian-Bundle mit Beholder, Tokyo 42, Observer und mehr

Humble hat in seinem Store das Dystopian-Bundle gestartet, das, wie der Name schon verrät, Spiele mit dystopischen Szenarien umfasst. Enthalten sind unter anderem Beholder, Tokyo 42, und Observer. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Studios, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier die Details:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent):

10 Prozent auf das Humble-Monthly-Abo

Beholder

Distrust

Orwell - Keeping an Eye On You

Tokyo 42

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,80 US-Dollar (4,26 Euro):

60 Seconds!

Orwell - Ignorance is Strength

Rain World + Soundtrack

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,32 Euro):