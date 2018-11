THQ Nordic erwirbt Rennspiel-Spezialisten Bugbear Entertainment

Wreckfest ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

THQ Nordic setzt seine Einkaufstour weiter fort. Nachdem der schwedische Publisher in diesem Jahr bereits Koch Media und HandyGames erwarb, wurde nun auch der finnische Rennspiel-Spezialist Bugbear Entertainment in das eigene Portfolio internationaler Studios integriert.

Bugbear Entertainment ist vor allem für seine Flatout-Serie bekannt und hat zudem in der Vergangenheit unter anderem auch Ridge Racer Unbounded (Testnote: 7.0) entwickelt. Im Juni dieses Jahres hat das Studio seinen bisher letzten Titel Wreckfest für den PC abgeliefert, der zuvor rund vier Jahre in der Early-Access-Phase auf Steam verbrachte. Noch diesen Monat, ab dem 20. November 2018, wird das Spiel auch für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Seit dem letzten Jahr fungiert THQ Nordic als Publisher für den Titel und gibt an, dass Wreckfest zu den verkaufsstärksten Titeln gehört, die THQ je über Steam veröffentlichte. Man glaube daher fest an die Kompetenz des Studios bei der Entwicklung erfolgreicher Action-Rennspiele und möchte langfristig investieren, um Bugbears zukünftigen Wachstumskurs zu unterstützen.