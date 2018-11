PUBG für PS4 bestätigt: Termin, Pre-Order-Boni, Editionen und Trailer

PC XOne PS4 iOS Android

Nachdem es bereits im Vorfeld Hinweise auf eine PS4-Version von Playerunknown's Battlegrounds (Xbox-Testnote: 7.0) gab, hat Sony den Battle-Royale-Shooter nun auch offiziell für seine Konsole bestätigt. Der Titel wird demnach ab dem 7. Dezember für die Playstation-Fans erhältlich sein. Die Release-Version enthält die drei Karten Erangel, Miramar und Sanhok und wird in drei Editionen ausgeliefert. Diese sehen wie folgt aus (Herstellerangaben):

Looter’s Digital Edition für 29,99 Euro:

Base Game

Survivor’s Digital Edition für 49,99 Euro:

Base Game

Vikendi Event Pass

2,300 G-Coin Pack

20,000 BP

Champion’s Digital Edition für 59,99 Euro:

Base Game

Vikendi Event Pass

6,000 G-Coin Pack

20,000 BP

Vorbesteller werden mit exklusiven digitalen Boni belohnt. Dabei handelt es sich um das Desert-Outfit von Nathan Drake aus der Uncharted-Serie und Ellies Backpack aus The Last of Us (Testnote: 9.0). Hinzukommen ein PUBG-Avatar und ein Design-Theme für das PSN-Profil.