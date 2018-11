The Game Awards 2018: Nominierungen wurden bekannt gegeben

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die Liste der Nominierungen für die diesjährigen Game Awards wurde veröffentlicht. Mit jeweils acht Nominierungen führen God of War (Testnote 9.0) von Sony Santa Monica und Rockstar Games' Red Dead Redemption 2 (Testnote 9.5) die Liste der Kandidaten an.

Unter anderem sind die beiden Titel auch für den Game of the Year Award in der Endauswahl, und zwar zusammen mit Assassin's Creed Odyssey (Testnote 8.0), Celeste, Spider-Man (Testnote 9.0) und Monster Hunter - World (Testnote 9.0).

Fans können online über die Sieger in insgesamt 23 Kategorien abstimmen, unter anderem über Twitter, Facebook Messenger, Amazon Alexa, Google Assistant und Discord. Die Preisverleihung wird am 6. Dezember um 21 Uhr Ortszeit stattfinden (bei uns 3 Uhr in der Nacht auf den 7. Dezember) und auf diversen Streaming-Plattformen live übertragen (YouTube, Twitch, Mixer, Steam TV und weitere).

Die vollständige Nominierungsliste für alle 23 Kategorien findet ihr, indem ihr dem Quellenlink folgt.