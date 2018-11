Fallout 76 teilweise vor Release spielbar

PC XOne PS4

Am morgigen 14. November erscheint das Online-Rollenspiel Fallout 76 (in der Doppelstunde der Kritiker) offiziell, doch offenbar sind zahlreiche Spieler bereits jetzt in West Virginia unterwegs.

Laut einigen Einträgen auf Reddit können PC-Spieler mit digitaler oder Boxed-Kopie schon jetzt die Release-Version spielen, ebenso Konsolenbesitzer, die über eine physische Variante des Spiels verfügen. Lediglich die digitalen Konsolenversionen verweigern den Spielstart vor dem offiziellen Launch.

Ob es sich bei der verfrühten Verfügbarkeit der Server um ein Versehen oder eine bewusste Aktion von Bethesda handelt, ist aktuell nicht bekannt.