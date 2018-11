Achtung! Cthulhu Tactics: Release-Datum für PS4- und Xbox One-Version // Launch-Trailer

XOne PS4

Publisher Ripstone und Entwickler Auroch Digital haben bekannt gegeben, dass ihr für PC am 4. Oktober erschienener Strategie-Titel Achtung! Cthulhu Tactics bereits in diesem Monat für Konsole veröffentlicht wird. Demnach soll das Spiel am 21. November für die PS4 und am 23. November für die Xbox One erhältlich sein, die Switch-Besitzer unter euch hingegen müssen sich noch ein wenig gedulden, für Nintendos Hybrid-Konsole wurde noch kein Release-Termin genannt.

Bei Achtung! Cthulhu Tactics handelt es sich um einen mit RPG-Elementen angereicherten, rundenbasierten Strategie-Titel, der sich des Lovecraft-Universums bedient und in einer alternativen Zeitlinie während des 2. Weltkriegs angesiedelt ist. Ihr befehligt in der globalen Kampagne einen Kommando-Trupp, bestehend aus vier Spezial-Soldaten. Mit ihnen sollt ihr in zahlreichen Taktik-Gefechten das Kriegsglück zugunsten der Allierten wenden und die Nazis sowie deren erschaffene, alptraumhafte Monster, endgültig besiegen.

Einen Vorgeschmack auf die Optik und der strategischen Ausrichtung des Titels vermittelt euch der neue Konsolen-Launch-Trailer, den wir für euch nachfolgend zum Anschauen eingebunden haben.