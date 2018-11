Mutant Year Zero - Road to Eden: Im Xbox Game Pass enthalten // Gameplay-Video

PC XOne PS4

Mutant Year Zero - Road to Eden ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Funcom hat heute offiziell bekanntgegeben, dass ihr in Kürze erscheinender Endzeit-Rundentaktik-Titel Mutant Year Zero - Road to Eden (zur Angespielt-News) mit seiner Veröffentlichung umgehend im Xbox Game Pass enthalten sein wird (wir berichteten). Außerdem hat der Publisher ein neues, kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht. In diesem stellt euch Produzent Mike Parker mit den Scraplands ein Gebiet vor, zu dem bisher noch keine Informationen veröffentlicht wurden.

Das mit seiner Spielmechanik an die Xcom-Reihe angelehnte Mutant Year Zero - Road to Eden soll am 4. Dezember ebenfalls für PC und Playstation 4 erscheinen. Vorbestellen könnt ihr den Titel derzeit nur über die Homepage des Spiels, wobei euch der Erwerb der Deluxe-Edition für den PC (54,99 Euro) ab sofort Zugriff auf eine Demo mit den ersten zwei bis vier Stunden des Titels ermöglicht. Generell bietet die Vorbestellung PC-Spielern einen um drei Tage vorgezogenen Start von Mutant Year Zero.