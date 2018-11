Community-Projekt: GG-Adventskalender 2018 // Türchen-Inhalte gesucht [Upd.]

Update:

Derzeit sind etwa 17 Kalender-Türchen mit Inhalten gefüllt. Da die Liste der Teilnehmer im Moment jedoch (noch?) recht kurz ist, läuft es wohl darauf hinaus, dass einzelne User mehrere Inhalte beisteuern. Dieser Umstand bedeutet zugleich, dass der Kalender weniger selbst Erstelltes umfassen wird.

Wenn ihr mit eigenen Inhalten zum Erfolg dieses Community-Projektes beitragen möchtet, meldet euch in den Kommentaren oder im Forumsthread. Denn wie immer gilt: Je mehr Teilnehmer, umso mehr Abwechslung.

Ursprünglicher Beitrag:

Basierend auf dem letztjährigen Vorschlag des Users Hedeltrollo könnte es in diesem Jahr einen inoffiziellen Adventskalender auf der GamersGlobal-Website geben. Um dies zu ermöglichen ist jedoch – wie bei jedem größeren Community-Projekt – die Unterstützung eurerseits erforderlich.

Im Detail werden mindestens 24 (Türchen-)Inhalte benötigt, bei denen es sich zum Beispiel um kurze Videos, Texte oder Fotos mit entsprechender Beschreibung handeln kann. Denkbar sind die eurer Meinung nach beste/schlechteste Nachricht des Jahres, euer schönstes/schlimmstes Spielerlebnis 2018, Rezepte, Tipps zu Filmen oder Podcasts, GG-bezogene Themen und so weiter.

Teilnehmen kann jeder registrierte User. Möchtet ihr einen Inhalt beisteuern, meldet euch bitte zeitnah und verbindlich in diesem Forumsthread an, in dem ihr detaillierte Informationen zum Projekt oder auch eine Demo-Version des Kalenders findet.

Die wohl größte Herausforderung für das Einreichen der Inhalte (und somit das Fertigstellen des Kalenders) ist der Faktor Zeit, da aktuell weniger als drei Wochen für das Vorhaben verbleiben. Dennoch dürfte es machbar sein, zumal es um Türchen-Inhalte geht, die schlicht „kleine Überraschungen“ darstellen sollen und die im besten Fall interessant zu lesen sind oder deren Anblicke zum Schmunzeln anregen.



Sollte dieses Community-Projekt erfolgreich verlaufen, werden der Kalender und dessen einzelne Inhalte aus technischen und zeitlichen Gründen zwar nicht in das GG-System integriert, aber dennoch via gamersglobal.de erreichbar sein. Das Verfassen von Kommentaren – wie unter News und dergleichen – ist somit für diese eventuelle Erstausgabe nicht möglich. Stattdessen wird es eine News geben, in der täglich auf das neueste Türchen hingewiesen wird und die wie üblich bei Bedarf kommentiert/getrackt werden kann. Teilnehmer, die Inhalte beitragen, erhalten nach derzeitigem Wissensstand keine EXP oder ähnliches – ausschlaggebend für eure Teilnahme sollte daher der Spaß an der Sache sein.

Abschließend sei mit dem inoffiziellen GG-Wichteln auf ein weiteres Community-Projekt zum Jahresende verwiesen.