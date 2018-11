Sphinx, Book of Unwritten Tales 2 & The Raven erscheinen für Switch

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU iOS Linux MacOS Android

THQ Nordic hat drei neue Spiele-Umsetzungen für die Switch angekündigt. Wie der Publisher bekannt gab, werden das Action-Adventure Sphinx und die verfluchte Mumie, das Point-and-Click-Adventure The Book of Unwritten Tales 2 (Testnote: 8.0) und die remasterte Version des Detektiv-Adventures The Raven für Nintendos Hybridkonsole erscheinen.

In Sphinx und die verfluchte Mumie müssen Sphinx und sein Freund, die Mumie, im antiken Ägypten die gestohlene magische Krone Ägyptens finden, um die finsteren Pläne von Set zu vereiteln, während in The Book of Unwritten Tales 2 die vier Protagonisten: die Elfenprinzessin Ivo, der Gnom-Magier Wilbur, der Mensch Nate und „das Vieh“, ein kleines Mädchen mit einem mächtigen Zauberstab aufhalten müssen, die das Ende der Welt herbeiführen könnte.

The Raven versetzt euch derweil in das London von 1964, wo der Schweizer Wachtmeister Zellner das Verschwinden eines uralten Rubins aus dem Britischen Museum aufklären und den berüchtigten Meisterdieb, genannt „Der Rabe“, fassen muss. Die Veröffentlichung der drei Titel soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Der Preis pro Spiel wird von THQ mit 29,99 Euro angegeben.