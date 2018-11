The Liar Princess and the Blind Prince: Wolfs-Märchen erscheint im Westen

Switch PS4 PSVita

Bereits im Mai dieses Jahres erschien das 2D-Actionadventure The Liar Princess and the Blind Prince in Japan. Anfang nächsten Jahres soll das märchenhafte Abenteuer rund um eine Wölfin und einen blinden Prinzen auch hierzulande erscheinen, dies gab der Publisher NIS America nun bekannt.

Zur Geschichte: Jede Nacht sang eine Wölfin einsam und allein auf einem Hügel ihres Waldes hingebungsvoll den Mond an. Eines Nachts vernahm sie Applaus und erblickte am Fuße des Hügels den Prinzen des Landes, zu dem der Wald gehörte. Geschmeichelt von der Aufmerksamkeit vergaß die Wölfin den Prinzen zu fressen, der von nun an jeden Abend ihren Gesängen lauschte. Einmal blieb der Beifall jedoch aus. Und als die Wölfin zu der Stelle sah, an welcher der Prinz sonst horchend saß, erblickte sie ihn den Hang des Hügels erklimmen. Der Panik nah versuchte die Wölfin dem Prinzen die Augen zuzuhalten – und nahm ihm dabei mit ihren scharfen Krallen das Augenlicht.

Von nun an schenkte niemand mehr ihrem Gesang ein Ohr und so machte sich die Wölfin auf den Prinzen zu suchen. Sie fand ihn, in Lumpen gekleidet, auf dem kalten Steinboden im Verlies seiner Eltern kauernd. Dies brach der Wölfin das Herz und sie versprach dem Prinzen ihm bei der Wiedererlangung seiner Sehkraft zu helfen. Doch um ihre wahre Identität zu schützen log sie und stellte sich als Prinzessin eines benachbarten Königreichs vor. Eure Aufgabe ist es nun, als Wolf den Prinzen unbeschadet durch den Wald zu einer Hexe zu geleiten, welche die Augen des Prinzen zu heilen vermag.

Während in Japan auch eine PSVita-Version erhältlich ist, sollen die englisch lokalisierten Fassungen nur für die Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen. In Nordamerika wird The Liar Princess and the Blind Prince am 12. Februar 2019 sowohl in einer Boxed-Version sowie als digitaler Download veröffentlicht. In Europa hingegen soll das Spiel ab dem genannten Datum nur in digitaler Form erhältlich sein.