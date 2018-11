Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu: Erster Trailer zur Verfilmung

3DS

Warner Bros. Pictures hat den ersten Trailer zu Legendary Entertainments Live-Action-Verfilmung Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu veröffentlicht. Der Films dreht sich um Tim Goodman, den Sohn eines vermissten Meisterdetektivs aus Ryme City. Dieser lernt eines Tages das legendäre Pokemon Pikachu kennen, den er - zur Verwunderung der beiden - verstehen kann (alle anderen hören nur das obligatorische Pika Pika). Gemeinsam versuchen die beiden das mysteriöse Verschwinden von Tims Vater aufzuklären. Schon bald stellen sie jedoch fest, dass viel mehr hinter dem Verschwinden steckt und nicht nur die friedliche Koexistenz zwischen Menschen und Pokémon, sondern das ganze Pokémon-Universum auf dem Spiel stehen.

Tim wird in dem Film vom Schauspieler Justice Smith (Jurassic World - Fallen Kingdom) verkörpert, während Deadpool-Star Ryan Reynolds in der englischsprachigen Version dem Pikachu seine Stimme leiht. Neben Reynolds gehören noch Rita Ora (Fast & Furious 6), Bill Nighy (The Bookshop), Ken Watanabe (Transformers - The Last Knight) und Kathryn Newton (Big Little Lies) zum Cast. Letztere verkörpert die Journalistin Lucy, die von einem Enton als Pokémon begleitet wird. Der Trailer zeigt noch weitere Pokémon, wie Pantimos, Pummeluff und Glurak. Der Film soll am 9. Mai des kommenden Jahres in den USA und Japan in den Kinos starten.

Die deutschsprachige Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englischsprachige Version findet ihr wie gewohnt in den Quellenangaben verlinkt.