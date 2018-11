Marvel-Legende Stan Lee ist tot

Stan Lee, der legendäre Autor und Herausgeber zahlreicher Marvel-Comics, ist im Alter von 95 Jahren nach einem medizinischen Notfall in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben.

Lee war seit 1939 in der Branche tätig und schuf zusammen mit Zeichnern wie Dick Kirby und Steve Ditko für Marvel Comics diverse klassische Superhelden, darunter Black Panther, Spider Man, X-Men, Thor, Iron Man, Fantastic Four, Incredible Hulk und Daredevil. 2018 wurde er in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen, seit 2011 ziert sein Name einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Neben Marvel haben sich zahlreichen Prominente zu Wort gemeldet, um der Familie von Stan Lee ihr Beileid auszusprechen. „Er war genauso ein außergewöhnlicher Charakter wie die Superhelden, die er erschuf“, schrieb Bob Iger, der Vorsitzende und CEO von Walt Disney. Kevin Feige, der diverse Marvel-Filme produzierte, schrieb auf Twitter: „Niemand hatte auf meine Karriere mehr Einfluss und auf alles, was mit Marvel Studios zu tun hat, als Stan Lee. Er hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis, das uns alle überdauern wird.“ Auch Marvels langjähriger Konkurrent DC Comics nahm sich die Zeit, um dem Comicautor Lebewohl zu sagen: