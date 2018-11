Fallout 76: Dankesbrief von Bethesda / Preload-Start / Zukunftspläne

PC XOne PS4

Kurz vor dem Release des Online-Rollenspiels Fallout 76 (in der Doppelstunde der Kritiker) hat Bethesda Game Studios einen Dankesbrief auf seiner Website veröffentlicht, der sich sowohl an die Fans als auch die Mitarbeiter des Konzerns richtet. Darin heißt es:

Es war seit jeher unser Privileg und unsere Leidenschaft, Spiele zu erschaffen, die euch in neue Welten versetzen und euch neue Dinge erleben lassen. In Fallout 76 haben wir Teile der früheren Fallout-Spiele mit dem Survival-Genre und riesigen Online-Spielen verwoben, um etwas wirklich einzigartiges zu erschaffen. Ein Spiel, in dem ihr die Geschichte und den Kampf ums Überleben mit euren Freunden, mit Fremden und mit uns teilt.

Die Entwickler bedanken sich bei allen Mitarbeitern von Zenimax und Bethesda und führen aus, dass die "Erschaffung einer neuen Art von Spiel" jedem Mitarbeiter des gesamten Unternehmens alles abfordere. Besonders dankbar ist das Studio Zenimax Online, id Software und den Arkane Studios, aber auch alle Kollegen im Publishing, der IT, auf Bethesda.net, im Kundendienst, der Verwaltung und in der QA werden erwähnt.

Ein "riesiges Dankeschön" geht an die Spieler der Beta von Fallout 76, durch deren Hilfe das Spiel Woche um Woche "besser gemacht" werden konnte. Abschließend listet Bethesda einige der Updates auf, an denen zur Zeit gearbeitet wird:

Verbesserungen am C.A.M.P.

neue Quests und Events

neue Vault-Öffnungen

Neuverteilung von Charakter-Skills

ein fraktionsbasiertes PvP-System

Fallout 76 erscheint am 14. November für die Playstation 4, die Xbox One und den PC (nur über den Bethesda-eigenen Launcher verfügbar). Das Spiel wird an diesem Tag ab 12:01 Uhr spielbar sein. Wie Bethesda auf Twitter bekannt gab, hat der Preload für alle drei Plattformen heute begonnen. Somit habt ihr genügend Zeit, euch den sehr umfangreichen Day-One-Patch rechtzeitig herunterzuladen.