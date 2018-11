Playstation 5: Sony lässt Controller mit Touchscreen patentieren

andere

Der Dualshock 5 könnte mit einem Touchscreen ausgestattet sein, zumindest wenn man nach einem neuen Patenteintrag von Sony geht. Wie aus dem (in den Quellen verlinktem) Dokument hervorgeht, würde der kleine Bildschirm an der Stelle sitzen, an dem sich beim Dualshock 4 die Touchbar befindet. Erste Skizzen verraten zudem, dass sich das Eingabegerät vom grundlegenden Aufbau an den typischen Playstation-Controllern orientiert, der Lautsprecher auf der Frontseite, der beim Dualshock 4 erstmals eingeführt wurde, wird ebenfalls wieder verbaut werden.

Sollte Sony den neuen Controller tatsächlich in dieser Weise für die Playstation 5 bauen, so sind mehrere Szenarios für die neue Konsole möglich. Zum Einen wäre eine Art WiiU möglich, der Touchscreen wird also nicht nur für Eingaben genutzt, sondern zeigt auch Daten wie verbleibende Munition oder eine Mini-Map an. Auch wäre denkbar, dass ein Switch-Konkurrent angedacht ist.