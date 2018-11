Realms Beyond: Deutsches Rollenspiel erfolgreich finanziert

PC

Exakt 100.000 Euro wollte Ceres Games aus München über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter zur Finanzierung von Realms Beyond - Ashes of the Fallen mindestens einnehmen (wir berichteten). In der Nacht zu Montag wurde dieses Ziel dank der Spendenbereitschaft von mehr als 2.100 Backern überschritten.

Realms Beyond ist ein storygetriebenes Solo-Rollenspiel mit rundenbasierten Hexfeld-Kämpfen. Die sechsköpfige Party wird der Spieler aus der klassischen Iso-Perspektive steuern. Dabei soll die Grafikdarstellung 2D- und 3D-Elemente kombinieren und zoom-, aber nicht drehbar sein. Ceres Games bedient sich bei Charakteren, Zaubersprüchen und Kampfsystem dem per Open Game License kostenlos verfügbaren D&D-Regelset 3.5e. Teure Lizenzkosten entfallen dadurch, ohne dass die Spieler auf bekannte und beliebte Mechaniken verzichten müssten.

Große Teile des Inhalts sollen nach Aussage der Münchner bereits fertig entwickelt sein. Die Kickstartergelder sollen daher in professionelle Storyschreiber, das Leveldesign, zusätzliche Animationen und die Soundkulisse investiert werden. Der ambitionierte Zeitplan sieht vor, schon in einem Jahr in die Early-Access-Phase auf Steam zu gehen und das Spiel im Februar 2020 zu veröffentlichen.

Die Kickstarter-Kampagne endet am 15. November. Bis dahin können Backer noch ab 25 Euro einsteigen. Als Stretchgoal ist unter anderem die Zusammenarbeit mit einer italienischen Künstlerin und Kartenmalerin freischaltbar, um die Weltkarte von Realms Beyond besonders hübsch zu gestalten – sowohl digital im Spiel als auch auf Baumwollpapier in der Boxed-Version.